استقرار أسعار الخضار اليوم الجمعة 9-11-2018

كتبت أسماء أمين

استقرت أسعار الخضار اليوم الجمعة 9-11-2018، حيث وصل سعر البطاطس من 5 -7 جنيهات، وبلغ سعر الطماطم من 4 إلى 6.5 جنيه، وبلغ سعر البصل من 3.5 إلى 5 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة من 5 -8 جنيهات، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور.

وسجل سعر كيلو الجزر بين 3 - 5.5 جنيه، والخيار الصوب من 3 إلى 5.5 جنيه، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيها، وسجل سعر الفاصوليا الخضراء من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر البامية 15 جنيها، والملوخية 2.25 جنيه.

وبلغ كيلو البسلة من 8-12 جنيها، سعر السبانخ ليصل من 5 إلى 7 جنيهات، والقلقاس بلغ من 2 إلى 4.5 جنيه، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان الرومى بلع سعره من 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 3 إلى 4.5 جنيه، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو من 5 إلى 7 جنيهات.