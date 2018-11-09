اتفاق بين الاستثمار وبنك التنمية الصينى على جذب الاستثمارات الصينية لمصر

كتب عبد الحليم سالم

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بكيو سانكنج، المدير الإقليمى لبنك التنمية الصينى، لبحث توقيع اتفاق إطارى بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك لتعزيز التعاون المشترك وجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، وذلك على هامش مشاركته على رأس وفد من الوزارة فى معرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى.

وتناول اللقاء، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أهمية العلاقات الاقتصادية الصينية المشتركة وما شهدته من تطور وخاصة عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إضافة إلى اهتمام الشركات الصينية بالمشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس.



نائب رئيس هيئة الاستثمار يزور منطقة تكنولوجية بالصين

وأكد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أهمية توقيع الاتفاق الإطارى بين الجانبين ليكون نواة أساسية لجذب الشركات الصينية الجادة ذات الثقة حيث يعد البنك الصينى من أهم المؤسسات الحكومية الصينية ويختص بتمويل الشركات الصينية الكبرى للاستثمار، كما تم تأكيد أهمية عقد اجتماعات دورية مع البنك الصينى فى مصر، وذلك لاستعراض أهم التطورات فى مناخ الاستثمار والتعرف على موقف المشروعات التى تنفذها الشركات الصينية العاملة فى مصر، وجذب مزيد من الشركات الجديدة وتشجيع الشركات القائمة على التوسع فى استثماراتها.

وزار نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، المنطقة التكنولوجية بمقاطعة جينجان التابعة لمدينة شنغهاى، التى تعد من أفضل المناطق التكنولوجية فى الصين حيث تتضمن أكثر من 2000 شركة من بينهم 320 شركة عالمية تعمل فى عدة مجالات وتساهم بشكل كبير فى تأهيل مجتمع الاعمال والاقتصاد الصينى للثورة الصناعية الرابعة من خلال الادوات التكنولوجية المتطورة.



نائب رئيس هيئة الاستثمار يطلع على أحدث النظم التكنولوجية بالصين

وزار نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، عدد من الشركات العاملة أبرزها شركة جينكو سولار، والتى تعتبر من الشركات الرائدة فى مجال تصنيع الخلايا الشمسية ولها الحصة الأكبر فى السوق المصرى، حيث بحث مع المسئولين بالشركة إقامة مصنع لها بمصر لتغطية احتياجات السوق المحلى، كما زار أحد المراكز البحثية المتخصصة فى صناعة الروبوت والمحاكاة وتعرف على أفضل التقنيات الحديثة المستخدمة فى محاكاة المستقبل، وبحث إمكانية نقل الخبرات والتوأمة مع المناطق التكنولوجية الصينية.



نائب رئيس هيئة الاستثمار يبحث توقيع اتفاق إطارى مع بنك التنمية الصينى

وعقب ذلك، تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، خطوط الإنتاج لشركة شنعهاى اليكتريك، حيث التقى بنائب الرئيس التنفيذى للشركة تشيو مينغ هوا، نائب الرئيس التنفيذى للشركة، وبحث تطورات نشاط الشركة فى مصر والخطط المستقبلية لها، وتم الاتفاق على ايفاد مندوب للشركة الأسبوع المقبل، للبدء فى الخطوات التنفيذية لفتح المكتب.

وعرض نائب الرئيس التنفيذى للشركة، مستجدات الوضع الاقتصادى، والفرص الاستثمارية التى توفرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خاصة فى قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة بها، وفى هذا الإطار، أكد نائب رئيس الشركة أن مصر تعد من أهم الدول الواعدة وتأتى على قائمة اهتمام الشركة فى منطقة الشرق الأوسط.