إلغاء حفل حمو بيكا بالإسكندرية بعد بلاغ لنقابة الموسيقيين بإقامته دون ترخيص

كتبت دينا الحسيني وأسماء على بدر

تقدمت نقابة الموسيقيين بلاغاً ضد المطرب الشعبي حمو بيكا للإقامة حفل غنائى بالإسكندرية دون تصريح، وكان مدير أمن الاسكندريه تلقى أخطارا من مأمور قسم الدخيلة، بأنه أثناء مروره والقوة المرافقة بمنطقة شاطئ البيطاش المميز، دائرة القسم، تلاحظ وجود مظاهر إحتفالية بالشاطئ المشار إليه، وتوافد القليل من الجماهير .. تمهيداً لإقامة حفل غنائى للمطرب م ح ا - وشهرته "حمو بيكا "، "بدون تصريح " وبالتنسيق مع منظمى الحفل تم إلغاء الحفل..وانصرف الحضور

فيما تلقى قسم الدخيلة بلاغا من المدعو ه م ع محامي بنقابة الموسيقيين بالإسكندرية، وأبلغ بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائى دون الحصول علي تصريح من النقابة، وطلب إثبات الحالة، تحرر المحضر رقم 13812/2018 إداري قسم شرطة الدخيلة.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية أكدت فى بيان لها بأنه أثناء مروره والقوة المرافقة بمنطقة شاطئ البيطاش المميز دائرة القسم تلاحظ وجود مظاهر إحتفالية بالشاطئ المشار إليه وتوافد القليل من الجماهير تمهيداً لإقامة حفل غنائي للمطرب م ح ا - وشهرته "حمو بيكا " " بدون تصريح " وبالتنسيق مع منظمي الحفل تم إلغاء الحفل وانصرف الحضور وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية أخطرا من مأمور قسم الدخيلة بالواقعة.

واضاف البيان أنه في وقت لاحق حضر للقسم ه م ع - محامي بنقابة الموسيقيين بالإسكندرية وأبلغ بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائي دون الحصول علي تصريح من النقابة وطلب إثبات الحالة وتحرر المحضر رقم 13812/2018 إداري قسم شرطة الدخيلة.