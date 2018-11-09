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إغلاق جزئى لشارع الجيزة بتقاطعه مع الطحاوية لمدة يومين بسبب نقل مرافق

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:00 ص
إغلاق جزئى لشارع الجيزة بتقاطعه مع الطحاوية لمدة يومين بسبب نقل مرافق تحويلات مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى عملية إغلاق جزئى لشارع الجيزة وتقاطعه مع شارع الطحاوية لمدة يومين، بسبب أعمال نقل مرافق تتعارض مع أعمال نفق النهضة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وبدأت تلك اﻷعمال اليوم الجمعة الموافق 9/11/2018 فى تمام الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً ويوم السبت الموافق 10/11/2018 من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً، وذلك لنقل مسار بعض خطوط المياه المتعارضة مع الأعمال التى تتم بنفق النهضة .

 

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بعض التحويلات المرورية بالمنطقة لمساعدة قائدى المركبات مستخدمى هذه الطرق وتغيير الحركة المرورية إلى محاور بديلة، منها القادم من نفق الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة، وأغلق الطريق على مرحلتين، وعدم البدء فى المرحلة الثانية إلا عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية المرورية بنطاق التحويلة بالكامل، ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات بالتعديلات الجديدة.


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