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"أوقاف السويس": نبي الرحمة موضوع خطبة الجمعة بمساجد السويس

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:23 ص
"أوقاف السويس": نبي الرحمة موضوع خطبة الجمعة بمساجد السويس الشيخ محمد عجمي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس
السويس – السيد فلاح
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قال الشيخ محمد عجمي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن خطبة الجمعة اليوم تتناول الحديث عن "نبي الرحمة (صلي الله عليه وسلم) كما يجب أن نعرفه؛ وذلك تزامنا مع حلول شهر ربيع الأول أذ يحتفل المسلمون بذكري مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
 
وتابع وكيل وزارة الأوقاف أن وزارة الأوقاف، اعتمدت خطبة الجمعة تحت عنوان، "نبي الرحمة (صلي الله عليه وسلم) كما يجب أن نعرفه مضيفا :"فمع مقدم شهر ربيع الأول يحتفل المسلمون بذكري مولد النبي صلى الله عليه وسلم: محبة وتعظيمًا وتوقيرًا وإجلالًا، وان من أوجب الواجبات، وأقوي شواهد المحبة أن نعرف الناس بسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم المعرفة التي تليق به وتتناسب مع مكانتة".
 
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ محمد عجمي محمود، أن الأئمة والخطباء لابد أن  يبيونوا كذلك أن القرآن الكريم تحدث وبين جانب الرحمة  للنبي فقال تعالي: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم "ويقول سبحانه وتعالي" فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك"، وأكد القران الكريم أن رحمة النبي صلي الله عليه وسلم لم تكن خاصة بالمؤمنين فقط ولكنها شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي والأنس والجن والحيوان والجماد بل وجميع المخلوقات فقد قال تعالي، "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".
 
 
 

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