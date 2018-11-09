أفغانستان تدعو إلى عدم السماح لطالبان باستغلال مؤتمر "صيغة موسكو"

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دعت وزارة الخارجية الأفغانية إلى عدم السماح لحركة طالبان باستغلال مؤتمر "صيغة موسكو" المقام حاليا فى موسكو حول أفغانستان بأى شكل من الأشكال.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان لوزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأفغانية تثمن مساهمة أى دولة تساعد أفغانستان للتوصل إلى السلام، وتشدد على أن عملية السلام يجب أن تتم بزعامة وإدارة حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأعربت الخارجية الأفغانية، فى بيانها، عن اعتقادها بأن الاجتماع الذى يعقد فى روسيا، اليوم، لا يعتبر استمرارا لاجتماعات "صيغة موسكو" السابقة، والتى كانت تتم بين البلاد المستقلة وبمشاركة الحكومة الأفغانية، وذلك بسبب دعوة حركة طالبان لحضور هذا الاجتماع.

وأضاف البيان: "أنه وفقاً للمبادئ وقرارات اجتماعات طشقند وعملية كابول، فإن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وحركة طالبان يتعين عليهما الجلوس للحوار وجهاً لوجه.

وتابع: "أن الخارجية الأفغانية تؤكد على وجوب رعاية المبادئ المقبولة فى الاجتماعين المذكورين (طشقند وكابول)، والذى يُستند فيهما إلى إجماع داخلى ودولى حول سبل إدارة عملية السلام، ولذلك لم نرسل أَى ممثل عنا لاجتماعات موسكو".

واختم بيان الخارجية الأفغانية بالقول: "تأمل جمهورية أفغانستان الإسلامية، ووفقاً للتفاهمات الحاصلة بين أفغانستان وروسيا، بأن يؤدى هذا الاجتماع لبدء مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ولا يتم السماح لطالبان بأى شكل من الأشكال باستغلال هذا المؤتمر لغايات أخرى".