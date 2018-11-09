أسهم أوروبا تنخفض بعد إشارات المركزى الأمريكى لرفع الفائدة

لندن – رويترز

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الجمعة، لتنضم إلى تراجع للأسواق العالمية امتد من وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية بعد أن أشار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) إلى انخفاض فى استثمار الشركات الأمريكية ولمح إلى التحرك صوب زيادة أسعار الفائدة فى ديسمبر.

كما تأثرت معنويات الأسواق بأرباح عدد من الشركات جاءت مخيبة للتوقعات فى الوقت الذى انخفضت فيه أسهم تيسن كروب الألمانية لأدنى مستوياتها منذ يوليو 2016 بعد أن قلصت توقعاتها للأرباح للمرة الثانية فى العام الحالى.

وبحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.5 %، فيما هبط المؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات القيادية بمنطقة اليورو بنفس النسبة تقريبا.

وانخفضت جميع البورصات الأوروبية ومعظم القطاعات، وتراجع المؤشر داكس الألمانى 0.6 % وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسى 0.7 %.

كما ساهم قطاع الطاقة فى عملية الانخفاض مع تأثير أسهم شركات النفط الكبرى سلبا على المؤشرات فى الوقت الذى ترتفع فيه الإمدادات وتضغط فيه مخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادى على الأسعار، مع تراجع الخام الأمريكى نحو 20 % منذ مطلع أكتوبر.