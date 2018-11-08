87 انتهاكا من الحوثيين بحق المدنيين رصدها مركز المعلومات باليمن خلال أكتوبر

كتبت إيمان حنا

رصد فريق عمل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 87 انتهاكا لحقوق الانسان طالت مدنيين خلال شهر أكتوبر المنصرم في محافظة تعز لوحدها، حسبما أوضح المركز فى تقرير له اليوم.

وأشار المركز فى تقريره لحالة حقوق الإنسان فى تعز، إلى توثيقه مقتل 24 مدنيا بينهم 15 رجلا و4 أطفال و5 نساء، قتل 9 منهم بالقنص المباشر من قبل قناص تابع لمليشيا الحوثي، و7 أخرين بقذائف المليشيا، وتوفي مدني جراء الإعتقال والتعذيب في معتقلات الحوثي، , فيما قتل 6 مدنيين برصاص مباشر لمسلحين خارج إطار الدولة, ومدني أخر برصاص مسلحين مجهولين.

كما وثق الفريق الميداني إصابة 41 مدنيا بينهم حالات خطرة, هم 26 رجلا و6 نساء و9 أطفال, أصيب منهم 12 مدنيا معظمهم من الأطفال جراء قذائف المليشيا فيما أصيب 8 أخرين منهم برصاص قناص من المليشيا, وأصيب مدني واحد جراء إنفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي, فيما أصيب 7 مدنيين برصاص مسلحين خارج إطار الدولة, و8 مدنيين برصاص الجيش والوحدات العسكرية, وأصيب 3 مدنيين برصاص مجهولين فيما أصيب 2 أخرين جراء إنفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهول في أحد الأسواق بالمدينة.

ورصد المركز ارتكاب المليشيا لمجزرة جديدة بتاريخ 29 أكتوبر حيث قامت بقصف منزل مواطن في قرية عجواد عزلة العشملة بمديرية مقبنة سقط على إثرها مدني وخمسة جرحى من الأطفال حالتهم خطيرة, وبترت أطرافهم.

وقال المركز أن مليشيا الحوثي تواصل قصفها المكثف على الاحياء السكنية المكتضة بالمدنيين مخلفة وراءها العديد من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى الأضرار بالمباني والممتلكات العامة والخاصة .

كما تكثف المليشيا قصفها بمختلف أنواع القذائف والمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا ومضاد الطيران على القرى والأرياف من مواقع تمركزها المختلفة.

حيث كثفت قصفها خلال أكتوبر بشكل شبه يومي على قرى الشقب والقبيطة وقرى العنين والقحفة وقرى عيريم والاعبوس والاقروض , بالإضافة إلى قرية نقيل الصلو وقرية الشرف بمديرية الصلو جنوب تعز.

وقصفت المليشيا منطقة المبها بمديرية جبل حبشي من مناطق تمركزها في تبيشعة ومكائر بشكل عشوائي, وتفرض المليشيا حصارا خانقا على قرى الاقيوس بمديرية الصلو.

كما تكثف المليشيا من قصفها وسيطرتها على منطقة الامجود والتي تعد إستراتيجية هامة تربط بين محافظتي الحديدة وإب، والمحاولة المستمية من قبل المليشيات الحوثية للسيطرة عليها تشير إلى أهمية الأدوار التي ستلعبها هذه المنطقة من ثلاثة محاور، ولعل أهمها محور الساحل الغربي الذي ستمثل منطقة الأمجود خـط إمداد مباشر لمقاتلي المليشيات في جبهة الساحل الغربي.

ورصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 3 حالات اختطاف واعتقال توفي في الحالة الأولى المعتقل محمد سعيد الصلوي نتيجة تعرضه لأشد أنواع التعذيب لدى مليشيات الحوثي في مدينة الصالح والذي أستمر اعتقاله لأكثر من عام ونصف وتم اعتقاله في 17_7_2017م أمام بيته في قرية حفرة مديرية الصلو.

ورصد الفريق الميداني حالة أخرى تم فيها اختطاف مجدي نجل رجل الأعمال فيصل المجيدي من قبل أفراد في الأمن السياسي وهو بسيارته بشارع جمال تحت تهديد السلاح وتم ضربه واقتياده إلى مكان مجهول ومصادرة مابحوزته من أموال.

ووثق الفريق قيام عشرات الأطقم العسكرية ومدرعة حربية وعشرات الجنود المدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة باقتحام قرية السامقة عزلة الساحلية مديرية المعافر، والاعتداء على النساء والأطفال وقاموا بإعتقال 52 مواطنا أعزل ، وتم اقتيادهم إلى مقر المعسكر, وقاموا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي مما أدى إلى مقتل طفل عمره 6 سنوات وجرح وإصابة 8 مدنيين، اثنين منهم إصابتهم خطيرة بحجة إطلاق أعيرة نارية أثناء حفل زفاف.

وأشار تقرير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إلى تمكن الفرق الهندسية لألوية العمالقة من نزع أكثر من ثلاثة آلاف لغم أرضي وعدد من العبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مديرية الوازعية بمختلف الأنواع خلال شهر أكتوبر.

ورصد الفريق 4 حالات انتهاك لممتلكات عامة هي لمبان تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف مليشيات الحوثي, بالإضافة إلى تسجيله 15 حالة انتهاك لممتلكات خاصة بينها 3 منازل تضررت بشكل كلي و7 منازل تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل المليشيات , كما قامت المليشيا بتفجير 5 منازل اخرى.