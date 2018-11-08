3.3 مليون يورو من الوكالة الألمانية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق ، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا للبدء فى تنفيذ مشروعات "البنية التحتية بالمشاركة" مع الوكالة الدولية للتعاون الألماني GIZ، وذلك بحضور المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والدكتورة سلوى عبد الوهاب ، نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى، والدكتورة سحر عطيه ، استشاري المشروع، وممثلي الوكالة الدولية للتعاون الألماني GIZ بمصر، والدكتورة إيمان ريان ، نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد ، علي السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة شبرا الخيمة وقليوب والخصوص، ومديري التخطيط العمراني ومسئولي المياه والصرف الصحي ، وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وممثلي صندوق تطوير المناطق العشوائية ، في إطار اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية عام 2016 والعقد التنفيذي لمشروع " البنية التحتية بالمشاركة" بين وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووكالة التعاون الألماني فى يوليو الماضى.

وتم خلال الإجتماع عرض منهجية مخططات التطوير والتحسين والإتفاق على الخطوات القادمة من ترشيح مسئول اتصال للتنسيق على مستوى المحافظة والاتفاق على آلية صياغة مسودة مذكرة التفاهم، وتشكيل فريق عمل لوضع مخططات التحسين والتطوير وتشكيل لجنة تسيير الأعمال المحلية.

ويهدف برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كشريك وطني إلى تعاون الإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في تحسين الخدمات والظروف البيئية لسكان المناطق الحضرية الفقيرة، وذلك بميزانية 52 مليون يورو ، خلال الفترة من ديسمبر 2010 وحتى أبريل 2019، هذا وقد تم تنفيذ حوالي 80 مشروعاً متوسطاً وصغيراً في مجالات الصحة والتعليم والأنشطة الترفيهية والبيئية وتغير المناخ والنقل وإدارة المخلفات الصلبة كمخرجات للمشروع حتى الآن.

والجدير بالذكر أن المشاريع التي تم تنفيذها في إطار محافظة القليوبية، هي مشروعات الترسية المباشرة والذي نفذته المحافظة ويتضمن 6 مشروعات، وهي توريد معدات إدارة المخلفات الصلبة بشبرا الخيمة والخصوص وقليوب، وأعمال رصف شوارع وتغطية وتجميل قناة الرأي بقليوب، وأعمال إنشاء وتجهيز مدرسة جديدة بالخصوص، ومشرعات تنفذ من قبل هيئات غير هادفة للربح وتتمثل في 13 مشروع تحسين التعليم كمحرك لعملية التطوير، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة والخدمات الصحية بالمحافظة، وتدريب وخلق فرص العمل للمرأة بالمحافظة، وتحسين الخدمات العامة وتدريب وخلق فرص العمل الشباب.

وفي هذا الإطار عرض ممثل الوكالة الألمانية خطة العمل في تطوير المناطق العشوائية والتي تضمنت ثلاث مشروعات هي: برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية PDP، ومشروع البنية التحتية بالمشاركة ، وبناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية.

كما سيكون الأسلوب المنهجي عمل مخططات التطوير والتحسين للمناطق المستهدفة - تقدير الإحتياجات بالمشاركة - تنمية القدرات - نُظم المعلومات الجغرافية - أطر السياسات - دراسة الجدوى - تصميمات تفصيليه للمشروعات - تشييد المشروعات والإشراف عليها - التسليم والمتابعة - بناء قدرات منظمات المجتمع المدني - تنفيذ 20 مشروعا صغيرا للخدمات الإجتماعية، ويبلغ اجمالى منحة الاتحاد الاوروبى والوكالة الالمانية للتعاون الدولى مبلغ 3 مليون و300 ألف يورو.

من ناحية أخرى أحال عبد المعطي عياد مدير ، أوقاف أول بنها بالقليوبية، 8 أئمة بالإدارة للتحقيق لتخلفهم عن أداء درس الراحة ، والخصم من راتبهم، جاء ذلك عقب جولة التفتيش المفاجئة التي رأسها مدير الإدارة ومفتشو الإدارة حيث تم التفتيش على 8 مساجد بقريتي بقيرة وكفر بطا ولوحظ انتظام العدد الأكبر من الأئمة والتزامهم في العمل.

ووجه "عياد"، الأئمة بضرورة الالتزام ببرنامج عمل الإمام في الدروس اليومية ، والتزامهم بأداء الدرس والتواجد في مساجدهم، كما شدد على الأئمة الالتزام والانضباط في حضور المقارئ، والتنبيه على العمال والمؤذنين بالالتزام بأداء أعمالهم في مساجدهم