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20 مرشحا لرئاسة جامعة بنها خلفا للدكتور السيد القاضي

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:04 م
20 مرشحا لرئاسة جامعة بنها خلفا للدكتور السيد القاضي الدكتور سيد القاضى رئيس الجامعة السابق
إبراهيم سالم
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أعلن المجلس الأعلى للجامعات، القائمة المبدئية للمرشحين على منصب رئيس جامعة بنها، والتي تضمنت 20 مرشحا لخلافة الدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة، التي انتهت مدته لبلوغه سن المعاش سبتمبر الماضي.

ووفقا لجدول التقديم فإنه سيتم فتح باب الطعون ضد المرشحين يوم السبت المقبل، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين، الثلاثاء المقبل،  بعدها تجرى المقابلات مع المرشحين من قبل اللجنة العليا لاختيار رؤساء الجامعات التي يرأسها الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، الخميس المقبل.

ومن اللافت أن الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، رفض الترشح لرئاسة الجامعة، وذلك إيمانا منه بضرورة ضخ دماء جديدة إلى جانب قرب موعد انتهاء خدمه والخروج للمعاش أكتوبر العام المقبل.

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