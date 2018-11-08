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19 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك اليوم

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:00 ص
19 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك اليوم عملات
كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ19 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 9.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 
 

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