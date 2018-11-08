15 مليون جنيه لدعم وتطوير ثلاثة مراكز لتجميع الألبان فى دمنهور

فريق المحافظات

استقبل اليوم المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة الدكتور عبد الرشيد غانم رئيس بحوث صحة الحيوان والمشرف على مكتب نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة ومنسق مكون الألبان للمشروع والوفد الايطالى المرافق له بحضور الدكتور حسنى عباس مدير مديرية الطب البيطرى والمهندس كامل سيف النصر مدير إدارة الإنتاج الحيوانى ومهندسو الإدارة.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطرى بالبحيرة وتبنى المحافظة لتنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع شركة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسة فى القطاع الزراعى (OAFD).

ومن المقرر تطوير ثلاثة مراكز لتجميع الألبان ومصنع بحيث يصل المنتج النهائى للحصول على شهادة الجودة ، لتصدير عدد نوعين من أنواع الجبن وتسليم كل مركز تجميع جهاز للكشف عن صلاحية وجودة الألبان الواردة للصنيع، هذا بالإضافة الى اعتماد وزارة الزراعة مبلغ 15 مليون جنيه كدعم لمثل هذه المشروعات.