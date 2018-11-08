ولى العهد السعودى فى رحلة قطار افتراضية.. ويحفز الطلاب على تطوير قدراتهم

إيمان حنا

قام سمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، برحلة افتراضية فى قطار، خلال زيارته يزور إلى منطقة القصيم، واطلع ولي العهد على برامج تدريبية يقدمها المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية فى منطقة القصيم "سرب"، حسب صحيفة عكاظ السعودية، وقام محمد بن سلمان برحلة افتراضية فى جهاز المحاكاة لقطار التعدين، حسبما أوردت عكاظ السعودية.

واستمع محمد بن سلمان إلى شرح من طلاب المعهد حول تخصصاتهم وبرامجهم الدراسية، مشيدا بتميزهم محفزا إياهم على الاستمرار فى تطزوير قدراتهم للمساهمة فى تحقيق رؤية 2030.



صحيفة سبق السعودية

وكان العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر توجيها بشأن إطلاق سراح جميع المواطنين المعسرين والمحتجزين على ذمة قضايا حقوقية وليست جنائية فى منطقة حائل ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة حائل ضمن الجولة الداخلية التى يقوم بها الملك سلمان حاليا داخل المملكة، حسبما أوردت صحيفة عكاظ السعودية.