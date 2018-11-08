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وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمدارس شرم الشيخ

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:05 م
وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمدارس شرم الشيخ جانب من الجولة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تابع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء تطبيق المنظومة الجديدة فى التعليم فى عدد من مدارس شرم الشيخ على هامش حضوره منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.
 
وشدد على استمرارا متابعة تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم بمدارس جنوب سيناء وفى جميع الادارات التعليمية، حيث زار وكيل الوزارة  مدرسة شرم كوليدج الخاصة للغات لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم المطور وتفعيلها بشكل جيد داخل فصول "كى جى 1 وكى جى 2" والصف الاول الابتدائي.
 
وأطمأن وكيل الوزارة من المردود الطيب للتلاميذ للمنظومة الجديدة وفقا للخطة الموضوعة من الوزارة، وشرح لطلاب الصف الأول الثانوى النظام التعليمى الجديد وأهم مميزاته، وأكد لهم أنهم فى أمان مع المنظومة الجديدة للتعليم المطور، كما شدد على ضرورة الاستخدام الامثل للفيديوهات التفاعلية لمناهج التعليم من خلال الاطلاع عليها من خلال بنك المعرفة المصري.
 

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