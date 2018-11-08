video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة طالبة بجامعة الفيوم إثر سقوطها من أعلى سلم الكلية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:40 م
وفاة طالبة بجامعة الفيوم إثر سقوطها من أعلى سلم الكلية جامعه الفيوم-ارشيفية
الفيوم – رباب الجالى
إضافة تعليق

توفت طالبة بكلية الآداب بجامعة الفيوم متأثرة بإصابتها صباح اليوم باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى إثر سقوطها من أعلى سلم الكلية.

 

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم الجامعى بوصول إيمان عثمان شكر الله 20 سنة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة الفيوم مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى، وبالانتقال تبين سقوط الطالبة أثناء جلوسها على جدار سلم الدور الرابع بمبنى قسم الفلسفة بكلية الآداب حيث اختل توازنها وسقطت أرضا مما تسبب فى حدوث إصابتها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 7518 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وتوفيت الطالبة منذ قليل.

 

وأصدر الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم بيانا بوفاة الطالبة وأنها كانت تعانى من حالة إعياء ودوار شديد الأمر الذى أدى إلى سقوطها من الطابق الخامس بالكلية، وتم نقلها فورا إلى المستشفى الجامعى وإجراء كافة الفحوصات الطبية وجاء تقرير المستشفى يوضح أن الطالبة فور وصولها إلى قسم الطوارئ كانت تعانى من انخفاض شديد بضغط الدم وكسر بالضلوع وعظمة الترقوة وتهتك بالرئة اليمنى واشتباه نزيف داخلى وتم عمل الاسعافات الأولية إلا أنه قد حدث هبوط مفاجئ بالدورة الدموية وتوقف بالقلب وتم عمل إنعاش قلبى رئوى ولم تستجب المريضة وتوفيت إلى رحمة الله تعالى.

 

وصرح رئيس الجامعة أنه تم إعلان حالة الحداد على روح الطالبة إيمان عثمان شاكر طلبة ووقف كافة الاحتفالات بالجامعة لمدة ثلاثة أيام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إطلاق حملة " أنت أقوي من المخدرات " بجامعة الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة