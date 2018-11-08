وفاة طالبة بجامعة الفيوم إثر سقوطها من أعلى سلم الكلية

توفت طالبة بكلية الآداب بجامعة الفيوم متأثرة بإصابتها صباح اليوم باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى إثر سقوطها من أعلى سلم الكلية.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم الجامعى بوصول إيمان عثمان شكر الله 20 سنة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة الفيوم مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى، وبالانتقال تبين سقوط الطالبة أثناء جلوسها على جدار سلم الدور الرابع بمبنى قسم الفلسفة بكلية الآداب حيث اختل توازنها وسقطت أرضا مما تسبب فى حدوث إصابتها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 7518 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وتوفيت الطالبة منذ قليل.

وأصدر الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم بيانا بوفاة الطالبة وأنها كانت تعانى من حالة إعياء ودوار شديد الأمر الذى أدى إلى سقوطها من الطابق الخامس بالكلية، وتم نقلها فورا إلى المستشفى الجامعى وإجراء كافة الفحوصات الطبية وجاء تقرير المستشفى يوضح أن الطالبة فور وصولها إلى قسم الطوارئ كانت تعانى من انخفاض شديد بضغط الدم وكسر بالضلوع وعظمة الترقوة وتهتك بالرئة اليمنى واشتباه نزيف داخلى وتم عمل الاسعافات الأولية إلا أنه قد حدث هبوط مفاجئ بالدورة الدموية وتوقف بالقلب وتم عمل إنعاش قلبى رئوى ولم تستجب المريضة وتوفيت إلى رحمة الله تعالى.

وصرح رئيس الجامعة أنه تم إعلان حالة الحداد على روح الطالبة إيمان عثمان شاكر طلبة ووقف كافة الاحتفالات بالجامعة لمدة ثلاثة أيام.