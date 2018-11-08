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وزير الرياضة يلتقى سفير أوزبكستان بالقاهرة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:29 م
وزير الرياضة يلتقى سفير أوزبكستان بالقاهرة وزير الرياضة اشرف صبحي
كتبت ياسمين يحيى
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 التقى عصر اليوم الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب الرياضة أيبيك عارف عثمانوف سفير أوزبكستان بالقاهرة و ذلك بمكتبة بالوزارة.
 
ناقش اللقاء تطبيق مذكرة التفاهم بين البلدين في المجالين الشبابى والرياضى، حيث تناقشا في مقترحات خاصة بمنتدى للأعمال وبرامج مشتركة بين البلدين في
مجال الشباب والرياضة و ريادة الاعمال و تبادل الخبرات في مجال مراكز الشباب واداراتها وتبادل شبابى بين البلدين.
 
وقد تم تشكيل مجموعة عمل من وزارة الشباب والرياضة المصرية من الإدارات المعنية بالموضوعات المقترحة لوضع خطة تنفيذية ببرنامج زمنى.
 
اكد صبحى ان تفعيل التعاون مع أوزبكستان يأتي بعد  الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لطشقند والتي أجرى خلالها مباحثات هامة مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.. التي تعد الأولي لرئيس مصري بعد زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلي أوزبكستان في الخمسينيات من القرن الماضي، ووقعا خلالها على عدد من الاتفاقيات منها في مجالى الشباب والرياضة
 
الوزير مع السفير اوزبكستان
الوزير مع السفير اوزبكستان

درع الوزارة لسفير اوزبكستان
درع الوزارة لسفير اوزبكستان

وزير الرياضة
وزير الرياضة

 


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