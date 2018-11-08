video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول احتفالية كلاريفت للتميز

الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:30 م
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول احتفالية كلاريفت للتميز وزير التعليم العالى
كتب- وائل ربيعى
إضافة تعليق
استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من د. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ورئيس لجنة "مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولى" حول فعاليات تكريم عدد من الباحثين والجامعات والمجلات العلمية في احتفالية كلاريفت للتميز فى النشر الدولى، التي عقدت بالتعاون بين وزارتي التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم، وبنك المعرفة، ومؤسسة EL SEVIER للنشر الدولى، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم مساء اليوم، بحضور ممثلين عن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية.
 
وأشار التقرير إلى تكريم عدد من الباحثين بمناسبة فوزهم بجائزة أفضل مجال بحثى فى التخصصات المختلفة، وكذا تكريم عدد (10) جامعات مصرية بمناسبة دخولها فى تصنيف us news وهم على التوالى: (جامعة القاهرة فى المركز (450)، جامعة حلوان فى المركز (634)، وجامعة قناة السويس فى المركز (686)، وجامعة عين شمس فى المركز (714)، وجامعة الإسكندرية فى المركز (742)، وجامعة المنصورة فى المركز (756)، وجامعة أسيوط فى المركز (835)، وجامعة الأزهر فى المركز( 977)، جامعة الزقازيق فى المركز ( 985)، وجامعة طنطا فى المركز (1070).
 
وأضاف التقرير أن تم خلال الاحتفالية تكريم 6 مجلات علمية مفهرسة بمناسبة دخولها فى ترتيب wos وهى مجلات : المجلة الهندسية لجامعة عين شمس، المجلة الهندسية لجامعة الإسكندرية، مجلة الميكانيكا الحيوية والبيونيك التطبيقية، ومجلة شرق البحر المتوسط للصحة، والمجلة الدولية للفوتونرجى، مجلة الأبحاث المتقدمة.
 
جدير بالذكر أن تصنيف كلاريفيت فى مصر يضم عددا من الشركاء الذين يعملون فى مجال التدريب والتسويق وورش العمل منها وزارة التربية والتعليم، أكاديمية البحث العلمى، بنك المعرفة.
 
 
 

إضافة تعليق

التعليم العالى

خالد عبد الغفار

احتفالية كلاريفت للتميز




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة