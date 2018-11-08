وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف يؤدون الجمعة بمسجد ابن عطاء الله السكندرى

كتب إسماعيل رفعت

يؤدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ونقيب الأشراف السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب صلاة الجمعة المقبلة الموافقة الأول من ربيع الأول 1440 هـ الموافق التاسع من نوفمبر 2018 ، بمسجد ابن عطاء الله السكندري بالقاهرة، حيث يتم عقب صلاة الجمعة إطلاق حملة رسول الإنسانية رسميا.

أكد الشيخ عبد الهادي القصبى انضمام مشيخة الطرق الصوفية لهذه الحملة التي دشنتها وتبنتها وزارة الأوقاف ، واصفا إياه بأنها حملة مباركة لخدمة السيرة النبوية العطرة لسيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وبيان مكارم أخلاقه وأخلاق رسالته السمحة الغراء.

يأتى ذلك تزامنا مع إطلاق وزارة الأوقاف لحملة رسول الإنسانية للتعريف بسماحة الإسلام وسماحة أخلاق سيد الأنام نبينا محمد ( عليه الصلاة والسلام ).