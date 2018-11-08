وزيرة الهجرة تتابع حادث شجار سيدة مصرية بدولة الكويت

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع عن كثب الحادث الذى تعرضت له السيدة المصرية من ضمن سيدات أخريات بدولة الكويت، على إثر شجار نشب بينهن، وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي نقلاً عن فيديو للسيدة المصرية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الموضوع قيد التحقيق من قبل السلطات الكويتية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف من قبل السيدة المصرية، مشيرة إلى أن السفارة المصرية وكذلك القنصلية بالكويت تقومان بمتابعة التحقيقات.

وطالبت الوزيرة عدم تداول القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تؤثر على المسار القانوني، مؤكدة على ثقتها في السلطات الكويتية وعدالة إجراءاتها، حيث إن القضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر والجميع سواسية أمامه.