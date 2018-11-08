هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

كتبت - سالى حسام

دخل رجل هولندى فى معركة قضائية فريدة من نوعها حيث يريد تعديل سنه فى السجلات القانونية من 69 عاما إلى 49 عاما.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية فإن إيميل راتلباند، سنه الحقيقى هو المذكور بالفعل فى الأوراق الرسمية "69 عاما"، لكنه يريد تغيير عمره حتى يكون 49 عاما، ويريد تغيير تاريخ ميلاده من 11 مارس 1949 إلى 11 مارس 1969.

والسبب هو أنه يعتبر تغيير سنه حرية شخصية، بالإضافة إلى أن تغيير سنه لسن أصغر سيمنحه مزايا منها الحصول على عمل بدلا من أن يكون على المعاش.

وقال: "عندما يكون سنى 69 عاما فإن فرصى محدودة، ولكن إذا كان سنى 49 عاما فلدى فرصة شراء منزل جديد أو قيادة سيارة مختلفة أو العمل فى وظائف مختلفة، وحتى على موقع المواعدة تيندر، عندما أقول إن عمرى 69 عاما لا أتلقى جوابا، ولكن إذا قلت أن سنى 49 عاما وتكون فرصى جيدة فى تلقى ردا".

وأشار إلى أنه لا يشعر بالراحة لتاريخ ميلاده الذى يجعله أكبر بكثير من شكل وجهه الذى يعطى إيحاء بسن أصغر، وقال: "الأطباء قالوا لى إنى بصحة وجسم رجل فى سن 45".

ورغم أن تغيير السن ربما يعتبره البعض تزويرا إلا أنه يرى القضية كلها مثل قصص تغيير أشخاص لجنسهم، قائلا إن الأمر فى النهاية "حرية شخصية" على حد قوله، وحتى الأن لا تزال القضية فى المحاكم الهولندية.