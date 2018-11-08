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ننشر تقرير البرلمان حول قانون تحسين خدمات الرعاية لأعضاء الشرطة وأسرهم

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:00 ص
ننشر تقرير البرلمان حول قانون تحسين خدمات الرعاية لأعضاء الشرطة وأسرهم اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى
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ينشر "اليوم السابع" تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والمزمع مناقشته الأسبوع المقبل خلال الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال.

 

ويستهدف التعديل، زيادة الرسم الإضافى الذى يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، ومنها الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، والتى لم يطرأ عليها تعديل من أكثر من 20 عاماً، لاسيما فى ضوء زيادة الأعباء المالية، التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم فى أعقاب الموجة الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، وما أسفر عنه من وقوع العديد من الضحايا وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين.

 

وفى هذا الصدد تم تعديل نص المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1981 بزيادة الرسم الإضافى الذى يتم تحصيله.


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