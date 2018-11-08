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نقيب الصحافة اللبنانية: الرئيس السيسى يعيد مصر إلى دورها

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:48 م
نقيب الصحافة اللبنانية: الرئيس السيسى يعيد مصر إلى دورها الرئيس السيسى
بيروت (أ ش أ)
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وصف عونى الكعكى، نقيب الصحافة اللبنانية ورئيس تحرير صحيفة (الشرق)، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأنه رجل يمتلك رؤية واقعية، واستطاعت مصر فى عهده أن تحقق العديد من الإنجازات الاقتصادية، مثمنا الموقف الحاسم الذى أطلقه الرئيس السيسى مؤخرا خلال منتدى شباب العالم فى دورته الثانية، أن مصر لن تسمح بتهديد أمن دول الخليج العربى أو تعرضها للخطر.

وقال الكعكي- فى افتتاحية اليوم لصحيفة الشرق تحت عنوان (السيسى يعيد مصر إلى دورها)- أن تصريح الرئيس السيسى موقف وطنى كبير يسجل فى سجله.

وأضاف أن الرئيس السيسى يتسم دائما بالصراحة فى مواقفه، وأن هذا الأمر ليس غريبا أو جديدا عليه، وأنه رئيس واقعى وعملى ويقول كلمته ولا يساير أحدا، وهو الأمر الذى استطاع معه تحقيق العديد من الإنجازات فى مجال إعادة بناء مصر والنهوض بها.

واستعرض الكعكى، جانبا من الإنجازات التى استطاعت مصر أن تحققها خلال السنوات القليلة الماضية، ببناء قناة السويس الجديدة، وحل مشكلة الكهرباء بكفاءة وخلال فترة وجيزة وبأرخص الأسعار باعتراف العالم وكافة الخبراء العالميين، وحل مشكلة مناطق العشوائيات واستبدال المساكن العشوائية وإقامة مدن جديدة ومنازل حديثة استقر فيها سكان تلك المناطق، والتصدى للمؤامرات على الاقتصاد النقدى المصرى.

 


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