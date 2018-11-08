video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة الماضية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:06 م
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة الماضية حاويه-ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اوضح  فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية  5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة . بينما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 
 
وغادر 944 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48120 طن من البضائع العامة منها عدد 122 نقل محملة بـ 6201 طن قمح.
 
كما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 قطار لنقل الغلال والحبوب . حيث وصل فى الساعه 1600 من مساء أمس القطار رقم 2476 وقام بتحميل 1297 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه 2100 من مساء أمس و وصل في الساعة 0100 من صباح اليوم القطار رقم 2461 و قام بتحميل 1332 طن من القمح و غادر في تمام الساعة 0330 من صباح اليوم، ووصل في الساعة 0400 من صباح اليوم القطار رقم 2453 وقام بتحميل 1320 طن من القمح وغادر في تمام الساعة 0800 من صباح اليوم.
 
و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168969 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53164 طنا  .
هذا و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1200طن يوريا و 8350 طن فوسفات و 2642 طن ملح  .
 
كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 478 حاوية مكافئة وحركة الوارد 101 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1159حاوية مكافئة .
بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2440 طن خشب و 10392 طن حديد و 7360طن خردة و 2698 طن فول و 6800 طن قمح و 8700 طن ذرة .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط

اخبار دمياط

ميناء دمياط

اخبار الموانى




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة