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مقتل جندى باكستانى فى إطلاق نار من الجانب الهندى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:16 ص
مقتل جندى باكستانى فى إطلاق نار من الجانب الهندى الجيش الباكستانى ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلن الجيش الباكستانى اليوم الخميس، مقتل جندى فى إطلاق نار "غير مبرر" من الجانب الهندى على طول خط المراقبة فى اقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة فى الجيش الباكستانى- فى بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية- أن القوات الباكستانية ردت باستهداف المواقع الهندية المتورطة فى إطلاق النار.

يشار إلى أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، فيما يقتسم البلدان السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران: هندى باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


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