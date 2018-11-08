video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مع بدء محاكمته.. أشهر تاجر مخدرات فى العالم يستأذن القاضى ليحضن زوجته

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:41 ص
مع بدء محاكمته.. أشهر تاجر مخدرات فى العالم يستأذن القاضى ليحضن زوجته محاكمة أشهر تاجر مخدرات فى العالم
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

بدأت فى مدينة نيويورك الأمريكية يوم الثلاثاء الماضى محاكمة واحد من أشهر رجال عصابات المخدرات فى العالم، وهو المكسيكى خاكين إل تشابو جوميز المتهم بتهريب كميات هائلة من المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وذكر موقع "دايلى بيست" الأمريكى نقلا عن CNN أن إل تشابو قد طلب من  القاضى الإذن لحضن زوجته عندما يصل إلى المحكمة.

وتقدم محامو الدفاع عن إل تشابو بطلب أمس، الأربعاء، حيث قالوا فيه إن زعيم عصابة المخدرات يجب أن يحصل على تحية موجزة ربما تشمل احتضانا لزوجته إيما كورونل أيسبورو من أجل صحته النفسية.

 وقال المحامون إن البادرة الإنسانية تمنح لأن تاجر المخدرات قد منع من أى تواصل جسدى مع زوجته لقرابة عامين مع بقائه فى السجن الانفرادى الذى يقولون إنه يمثل تأثيرا سلبيا على سلامة الشخص.

ولم يقرر القاضى بعد ما إذا كان سيلبى الطلب.

ويواجه جوميز البالغ من العمر 61 عاما اتهامات بالإتجار الدولى فى المخدرات والتآمر لقتل منافسيه واتهامات تتعلق بالأسلحة وغسيل الأموال.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"حزب الكنبة" الأكثر تأثيرا فى انتخابات التجديد النصفى

إقالة وزير العدل تثير شكوكا حول سعى ترامب للسيطرة على تحقيقات التدخل الروسى

أجواء الحرب السياسية تخيم على واشنطن مع تعهد ترامب بالانتقام من الديمقراطيين

ال تشابو

تاجر مخدرات

محاكمة ال تشابو

نيويورك

اخبار العالم




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة