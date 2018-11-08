مع بدء محاكمته.. أشهر تاجر مخدرات فى العالم يستأذن القاضى ليحضن زوجته

بدأت فى مدينة نيويورك الأمريكية يوم الثلاثاء الماضى محاكمة واحد من أشهر رجال عصابات المخدرات فى العالم، وهو المكسيكى خاكين إل تشابو جوميز المتهم بتهريب كميات هائلة من المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وذكر موقع "دايلى بيست" الأمريكى نقلا عن CNN أن إل تشابو قد طلب من القاضى الإذن لحضن زوجته عندما يصل إلى المحكمة.

وتقدم محامو الدفاع عن إل تشابو بطلب أمس، الأربعاء، حيث قالوا فيه إن زعيم عصابة المخدرات يجب أن يحصل على تحية موجزة ربما تشمل احتضانا لزوجته إيما كورونل أيسبورو من أجل صحته النفسية.

وقال المحامون إن البادرة الإنسانية تمنح لأن تاجر المخدرات قد منع من أى تواصل جسدى مع زوجته لقرابة عامين مع بقائه فى السجن الانفرادى الذى يقولون إنه يمثل تأثيرا سلبيا على سلامة الشخص.

ولم يقرر القاضى بعد ما إذا كان سيلبى الطلب.

ويواجه جوميز البالغ من العمر 61 عاما اتهامات بالإتجار الدولى فى المخدرات والتآمر لقتل منافسيه واتهامات تتعلق بالأسلحة وغسيل الأموال.