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مصر تحافظ على معدلات النمو الاقتصادى السابقة خلال الربع الأول

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:00 ص
مصر تحافظ على معدلات النمو الاقتصادى السابقة خلال الربع الأول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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حافظت مصر على معدلات النمو الاقتصادى المحققة خلال العام المالى الماضى، وذلك بعد الاعلان عن مؤشر الاداء الاقتصادى للربع الأول من العام الجارى، حيث حققت القاهرة خلال العام الماضى 5.3% نموًا اقتصاديًا، وهى النسبة نفسها التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

 

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 5.8% بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019، والذى ينتهى فى يونيو من العام القادم، وذلك فى أطار خطة متوسطة المدى تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصاى إلى 8% بحلول عام 2021/2022.

 

 


 

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