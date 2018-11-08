مصر تحافظ على معدلات النمو الاقتصادى السابقة خلال الربع الأول

كتب : مصطفى عبد التواب

حافظت مصر على معدلات النمو الاقتصادى المحققة خلال العام المالى الماضى، وذلك بعد الاعلان عن مؤشر الاداء الاقتصادى للربع الأول من العام الجارى، حيث حققت القاهرة خلال العام الماضى 5.3% نموًا اقتصاديًا، وهى النسبة نفسها التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 5.8% بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019، والذى ينتهى فى يونيو من العام القادم، وذلك فى أطار خطة متوسطة المدى تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصاى إلى 8% بحلول عام 2021/2022.



