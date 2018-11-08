مصرع عامل صيانة سقط من ارتفاع 6 أمتار أثناء عمله بسقف شركة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

لقي عامل صيانة بشركة الأنوار للمواد الغذائية بمحافظة الفيوم مصرعه، حيث سقط من ارتفاع 6 أمتار أثناء عمله بصيانة سقف الشركة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من مستشفي طامية المركزي بوصول المواطن عبد الظاهر محمد عبد الظاهر 32 سنة عامل صيانة بشركة الأنوار للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الثانية بكوم أوشيم "جثة هامدة" إدعاء سقوط من علو وبسؤال زملائه بالشركة أكدوا أنه أثناء قيامه بعمل صيانة للسقف علي ارتفاع 6 أمتار اختل توازنه وسقط ولفظ أنفاسه الأخيرة ولم يتهموا أحدا بالتسبب في حدوث الواقعة وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 5926 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.