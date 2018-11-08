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مسلحون يخطفون أربعة كهنة فى نيجيريا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:34 ص
مسلحون يخطفون أربعة كهنة فى نيجيريا مسلحون فى نيجيريا
أ ف ب
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خطف مسلحون أربعة كهنة كاثوليك فى جنوب نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤول محلى فى ولاية دلتا لوكالة فرانس برس الأربعاء. وقال المتحدث باسم ولاية دلتا أندرو انياماكا، إن عملية الخطف جرت الثلاثاء بين ولايتى إيدو ودلتا فى الجنوب.

وأضاف "خطفوا عندما كانوا فى طريقهم إلى إكبوما بولاية إيدو عائدين من ولاية دلتا" مؤكدا أن الشرطة وقوات الأمن المحلية تبحث عن المسلحين. وأكد مسؤول كنسى الحادثة التى تأتى بعد أقل من ثلاثة أسابيع على خطف خمس راهبات كاثوليك فى ولاية دلتا.

وأفرج عن الراهبات بعد أسبوعين وتم توقيف مشتبه به بحسب أنياماكا. ولم يؤكد ما إذا كان قد تم دفع فدية. وأكدت مصادر عدة أن الراهبات كنّ عائدات من مراسم دفن فى جنوب شرق نيجيريا عندما خطفهن مسلحون أطلقوا النار على السيارات التى كانت تقلهن ما أدى إلى إصابة راهبتين أخريين بجروح.

في يناير ندد أساقفة نيجيريا بموجة من أعمال الخطف مقابل فدية في البلاد.

 

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نيجيريا

مسلحون

ولاية دلتا

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