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مستشفى الحسينية تفعل منظومة العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:28 م
مستشفى الحسينية تفعل منظومة العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا تفعل منظومة العلاج
الشرقية - إيمان مهنى
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قام الدكتور محمد الناجى الحيوان، مدير مستشفى الحسينية المركزى فى الشرقية، بتفعيل وميكنة نظام العلاج على نفقة الدولة إلكترونياً، وتحويلها إلى منظومة أكثر كفاءة ودقة داخل المستشفى، وربطها بشبكة المعلومات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وتم التواصل والتنسيق فى ربط البيانات الخاصة بالمرضى وحصولهم على خدمة طبية سريعة وميسرة تخدم الموطنين من أهالى مركز ومدينة الحسينية.

 

وفى سياق متصل، قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة 14 طبيبا بمستشفى ابوحماد للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية مع تشديد الجزاء.

 

كان الدكتور محمد يوسف، مدير عام الطب العلاجى يرافقه الدكتور أشرف نجم، بإدارة الطب العلاجى بالمرور المفاجئ على مستشفى أبو حماد المركزى وتبين من المرور عدم تواجد 14 طبيبا فى أماكن عملهم، كما تم أثناء المرور التأكد من توافر أدوية الطوارئ.

 

والمستلزمات الطبية، وتم التأكيد على مدير المستشفى بضرورة التأكد من صيانة الأجهزة الطبية وصلاحيتها.


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