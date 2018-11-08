مدير إدارة أكتوبر التعليمية: سنبذل جهدا لتنفيذ مشروع التعليم الجديد

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مع خالد حجازى مدير إدارة الجيزة التعليمة وكيل وزارة التربية و التعليم، تعيين عصام القوصي مديرًا عامًا لإدارة مدينة 6 أكتوبر التعليمية.

وأعرب عصام القوصي المدير العام لإدارة أكتوبر التعليمية، عن سعادته بالثقة الكبيرة، و أكد على أنه سيبذل قصاري جهده في إدارة مدينة 6 أكتوبر التعليمية، لاسيما و أن الموقع ليس بجديد عليه حيث سبق له تولي إدارة العمرانية التعليمية، و لديه الكثير من الخبرات التي ستساعده علي تنفيذ المشروع التعليمي الجديد في ضوء تعليمات الدكتورطارق شوقي وزير التربية التعليم.

وقال القوصى: "لدينا أفكار كثيرة فى إطار تعليمات الوزارة لتطوير التعليمي في ظل التوجيهات العليا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق نهضة تعليمية في مصر، حيث تولي الدولة التعليم اهتماما خاصا في المرحلة المقبلة بإعتباره حجر الزاوية في أي نهضة أو تقدم أو تطوير".

وأشار مدير عام مديرية أكتوبر التعليمية، إلى أن الجانب الرياضي بالإدارة سليقي اهتمامًا كبيرًا في ظل تعليمات السيد خالد حجازي وكيل الوزارة، بالاهتمام بالبناء البدني للطلاب في جميع المراحل التعليمة، و أن الرياضة جزءًا مهمًا من العملية التعليمة، و ليس أدل علي ذلك من رفع شعار العقل السليم في الجسم السليم، في كل المؤسسات التعليمة في مصر، و الجسم لن يكون سليما إلا بالرياضة التي يمارسها الفرد، و هذا القطاع سنهتم به كثيرا مثل الجانب التعليمي و التربوي، و ذلك من خلال الإدارات و الأليات الموجودة في مدينة 6 أكتوبر، هذه المدينة التى تعد من أكثر المدن تنظيما في مصر بعيدا عن العشوئيات.