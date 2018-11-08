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مدير أمن المنوفية ومساعد وسط الدلتا يتفقدان الخدمات الأمنية بمركز السادات

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:44 م
مدير أمن المنوفية ومساعد وسط الدلتا يتفقدان الخدمات الأمنية بمركز السادات مدير أمن المنوفية ومساعد وسط الدلتا
المنوفية _ محمد فتحى
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أجرى اللواء أحمد عتمان، مساعد أول الوزير لمنطقة وسط الدلتا واللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمديرية واللواء صبرى العزب مفتش الأمن العام والعميد أيمن شاهين مدير إدارة الأمن الوطنى، جولة على مركز شرطة السادات والكنائس والأديرة بدائرة المركز للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام.

 

ووجهوا باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة والإخطار الفورى عن اية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة ومراعاة الأمن الشخصى والجدية والفاعلية والبعد عن الروتينية أثناء التواجد بالخدمة وحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم وحزم مع مراعاة حقوق الإنسان وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

كما وجهوا القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بالمديرية بمداومة المرور والمتابعة للخدمات.

 
 

 

 


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