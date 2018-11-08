video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة أوغندية تحكم بإعادة سجن ناشطة أساءت لرئيس البلاد

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:50 ص
محكمة أوغندية تحكم بإعادة سجن ناشطة أساءت لرئيس البلاد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

قضت محكمة أوغندية، بإعادة ناشطة إلى السجن مجددا بعد اتهامها بنشر "تعليقات مسيئة" حول رئيس البلاد يورى موسيفينى ووالدته الراحلة على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

ونقلت "فرانس برس" عن محامى الناشطة والأكاديمية الأوغندية، إن "الدكتورة (ستيلا) نيانزى مثلت أمس الأربعاء أمام المحكمة بعد قضائها خمسة أيام فى زنزانة، وتم توجيه الاتهام إليها بتكدير السلام والهدوء، بحق الرئيس موسيفينى ووالدته الراحلة بالخصوصية".

 

وأعيدت نيانزى مجددا إلى السجن لأن القاضى الذى يترأس الجلسة لا يملك صلاحية النظر بالقضية، وفق سيماكادى الذى أضاف "نحن نعمل على تأمين إطلاق سراحها".

 

والاتهامات الموجهة إلى نيانزى هى التحرش على الشبكة السيبيرية والاتصالات العدائية، وهذه الأكاديمية صنعت شهرة لنفسها عبر تعليقاتها الحادة والهجومية حول الرئيس الذى يحكم أوغندا منذ 31 عاما.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة أوغندية تفرج عن نواب بالبرلمان بكفالة بعد اتهامهم بالخيانة

محكمة أوغندية تقضى بسجن 4 متطرفين مدى الحياة

اوغندا

محكمة اوغندية

اعتقال ناشطة فى اوغندا

اخبار العالم




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة