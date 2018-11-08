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محافظ سوهاج يستقبل مواطن تبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة بساقلتة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:19 م
محافظ سوهاج يستقبل مواطن تبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة بساقلتة أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أكد الدكتورأحمد الأنصاري ،  محافظ سوهاج ،  دعمه لمختلف المبادرات التي من شأنها النهوض بالمحافظة وتحقيق التنمية الشاملة ، خاصة مبادرات المجتمع المدني ، إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية للدولة في تحقيق التنمية والنهوض بمختلف القطاعات وخاصة التعليم ، لخدمة أبنائنا الطلاب ، والأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ ،  للنائب زكريا حسان  ، عضو مجلس النواب ، ومحمد أبو النصر المحامي وكيلا عن المواطن " توفيق تميم عبد الحليم " المتبرع بقطعة ارض بمساحة 1225 متر مربع بناحية حوض عياد /5 ص 162 زمام العوامية ، لإنشاء مدرسة تعليم اساسي بالعوامية مركز ساقلتة .

وأعرب المحافظ ، عن تقديره للتبرع المقدم ، لافتا إلي تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تحسين الخدمات التعليمية ، ومخاطبة الجهات المختصة وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة، أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل ، لزيادة عدد الفصول ، والإرتقاء بالمنظومة التعليمية

كما ترأس محافظ سوهاج ، الاجتماع الاول للجنة العامة لحماية الطفل ،  بعد صدور قراره بإعادة تشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية والفنية لحماية الطفل  ، وبحث آلية تفعيل عمل تلك اللجان لخدمة المجتمع .

حضر الاجتماع اللواء علاء رشاد ، السكرتير العام المساعد للمحافظة ،  واللواء رأفت الفقى  ، ممثلا عن مديرية أمن سوهاج ، وعلى مبارك ،  ممثل المجتمع المدنى باللجنة ،  ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والقوى العاملة ، وممثلى هيئات التأمين الصحى والأزهر والاوقاف والكنيسة ، ومحو الامية وتعليم الكبار ، ومديرى إدارات الشئون المالية والادارية والشئون القانونية والتنمية ، ومركز المعلومات بالديوان العام .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تضافر جميع الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتفعيل عمل لجان حماية الطفل ، وتحسين أوضاع الأطفال المستهدفين على أرض الواقع ، وخلق مجتمع أمن لهم ، وضرورة وضع خطة متكاملة لزيادة الوعى والإدراك من خلال تنفيذ برامج تدريبية لمقدمى الرعاية .

وقد تم خلال الاجتماع  تقديم عرض وشرح مفصل عن مشروع "دعم حقوق الطفل فى صعيد مصر " والممول من هيئة بلان ، وتقوم بتنفيذه جمعية تحسين أوضاع صحة المرأة والطفل بسوهاج بمراكز طهطا وساقلتة وأخميم ، ويستهدف 4000 طفل بتلك المراكز من سن 6 الى 18 سنة .

 


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