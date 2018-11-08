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محافظ الدقهلية لنواب البرلمان: نتعاون لحل مشكلات المواطنين مسئوليتنا كبيرة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:41 م
محافظ الدقهلية لنواب البرلمان: نتعاون لحل مشكلات المواطنين مسئوليتنا كبيرة جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب
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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، الخميس، اجتماعه الأسبوعى مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، واستعرض خلاله عدد من النواب عددا من المشكلات التى يعانى منها مواطنى الدقهلية، وقال المحافظ إن مسئوليتنا تجاه المواطنين كبيرة ولا بد من التعاون لحل مشاكلهم.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تحمل الجميع للمسئولية الوطنية المكلف بها من قبل الناس ومن قبل القيادة السياسية بأن يبذل كل منا كل الجهود الممكنة فى موقعه فنحن جميعا نعمل كفريق عمل واحد من أجل خدمة المواطن، مشيرا إلى أهمية توزيع الأدوار بين الجهاز التنفيذى وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى.

وتناول الاجتماع عرض مشكلات قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، وأبدى الحضور وجهات النظر حول سبل الحل وكيفية التطوير.

وقرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية خلال الاجتماع بإجراء حصر شامل بعدد وأماكن ومساحة المدارس المكونة من دور واحد ودورين بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة.

يأتى هذا القرار لدراسة إمكانية إقامة أدوار إضافية جديدة لزيادة عدد الفصول فى إطار اجراءات تخفيض كثافة الفصول.

وطالب محافظ الدقهلية إبراهيم أبو عرب مدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وبالسرعة فى إجراءات التى تقوم بها الهيئة فى إنشاء أو صيانة أو تطوير المدارس حرصا على سير العملية التعليمية.


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