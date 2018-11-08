محافظ الدقهلية لنواب البرلمان: بدء التعاقد مع مدرسين جدد لمواجهه العجز

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، خلال اجتماعه بأعضاء مجلس النواب الذي عقد اليوم، بدء التعاقد مع المدرسين الجدد لسد العجز في بعض التخصصات.

وطالب محافظ الدقهلية على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بأن تكون شروط التعاقد واضحة والتي منها أن يكون حاصلا على كلية تربية أو مؤهل تربوي أن يكون لائق طبيًا وحسن السمعة.

وأكد شاروبيم على أن الأولوية ستكون لأبناء القرية او الحي أو المدينة وأصحاب التقديرات المرتفعة، وشدد المحافظ على أهمية وضوح شروط التعاقد دون محاباة أو وساطة.

جاء ذلك ردا على مطالب النواب بسد العجز في أعداد المدرسين بمختلف المدارس.