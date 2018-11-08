محافظ الدقهلية: جاهزون لتنفيذ القطار الكهربائي بالمنصورة

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على استعداد المحافظة للبدء في تنفيذ مشروع القطار المكهرب لربط مدينة المنصورة القديمة بالمنصورة الجديدة فور الانتهاء من الدراسة التي تعدها شركة أفيك الصينية للخط الذي يبلغ طوله نحو 90 كيلو متر حتى دمياط وهو ما وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال شاروبيم عقب جولة ميدانية قام بها وفد شركة أفيك الصينية يرافقه المهندس طارق أبو الوفا وكيل أول وزارة النقل للتعرف على المسارات المقترحة للخط داخل مدينة المنصورة القديمة أن هذا المشروع يمثل تطورا كبيرا في وسائل النقل ليس في مدينة المنصورة وحدها ولكن على مستوى مصر كلها.

ومن جانبه أكد "لي ويدونج" رئيس الوفد وممثل الشركة الصينية في مصر على استعداد شركة أفيك الصينية للعمل في هذا المشروع الذي سيسهم في تسهيل حركة النقل وتستفيد منه العديد من المصانع الواقعة على مسار الخط.

وأضاف أن ما شاهده اليوم يؤكد أن لهذا المشروع مردود إيجابي على النشاط الاقتصادي لمدينة المنصورة.