محافظ البحيرة يستعرض الموقف التنفيذى لميناء صيد بـ300 مليون جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

عقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة اجتماعا موسعا بمكتبه صباح اليوم وذلك لبحث و مناقشة موضوعات اعمال مينا الصيد برشيد وموقفها التنفيذي وكذا مشروعات الصرف الصحي بمدينة رشيد، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد والمهندس ايمن عطية مدير شركة المقاولون العرب فرع الاسكندرية "الشركة المنفذة" والمهندس مصطفى الشيخ المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد و محمد عباسي عضو مجلس النواب برشيد.

واستعرض اللواء هشام آمنه الموقف التنفيذي لميناء الصيد والنسب التنفيذية للمنشآت التي بلغت 75 % والمتضمنة انشاء "رصيف صيانه – رصيف رسو – منشأ جمارك – ورش صيانه – محطة تبريد – مستودعات – مباني ادارية" بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 300 مليون جنيه ، كما تم اتاحة مبلغ 65 مليون جنية لدفع العمل بالمينا للاستفادة منه.

وأكد محافظ البحيرة على انه سيتم الانتهاء من رصيف الصيانة ورصيف الرسو ومبنى ورش الطلاء ومستودعات الخامات ومبنى المعدات الثقيلة ومنشئ بيع الجملة و التجزئة قبل نهاية السنة المالية الحالية فى 30/6/2019م مع دراسة المقترح المقدم من شركة البترول لإنشاء محطة تموين وقود.

كما تم مناقشة موضوعات الصرف الصحي برشيد وذلك بحضور المهندس ماهر العدوى رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عزت الصياد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة و تم التأكيد على نهو محطة الرفع رقم 6 بحي الزهور برشيد والتى سوف تخدم منطقة الموقف الجديد وذلك فى سبتمبر 2019م وكذا الاتفاق على نهو مشروعي الصرف الصحي لقريتي الجدية وبرج رشيد فى موعد اقصاه 31/12/2019م مع قيام شركة المقاولون العرب بتقديم برنامج زمنى لنهو المشروع طبقا لما تم الاتفاق عليه.

ووجه محافظ البحيرة بإدراج عدد 11 عمارة سكنية تضم 235 وحدة سكنية بالجدية برشيد ضمن مشروعات الجهاز التنفيذي الجاري تنفيذها بالجدية استجابة لمطالب أهالي المنطقة.

كما شدد على سرعة الالتزام بالبرنامج الزمنى ودفع العمل بالمشروعات للانتهاء منها فى توقيتاتها المحددة.