محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف يتفقدان المركز الثقافى للغات بالغردقة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس المركز الثقافى للغات بمسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة، والذي يحمل اسم "مركز الثقافة الإسلامية لغات بالغردقة" للوقوف على آخر المستجدات بالمركز تمهيداً لافتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة .

وأكد محافظ البحر الأحمر أن فكرة إنشاء مركز ثقافي إسلامي بمختلف اللغات يهدف بيان سماحة الإسلام وكونه رحمة للعالمين وللإنسانية جمعاء وبيان أوجه العظمة والتسامح فى الحضارة والثقافة الإسلامية وترسيخ أسس السلام وفقه العيش المشترك بين البشر، دون إفراط أو تفريط .

كما شدد محافظ البحر الأحمر علي ضرورة تدشين مكتبة بالمركز الثقافي علي أن تكون دائمة ، بالإضافة إلي تخصيص مكان بالمركز لوضع المنشورات الثقافية الإسلامية باللغات المختلفة .

ومن جانبه قال وزير الأوقاف إن قرار إنشاء المركز الثقافي الاسلامي باللغات الأجنبية جاء لطبيعة محافظة البحر الأحمر السياحية وعلى وجه الخصوص مدينة الغردقة بطبيعتها الجميلة الخلابة المبدعة ، ونظرًا لكون مسجد الميناء بالغردقة واحدا من أهم المقاصد السياحية بها .

كما شدد وزير الأوقاف على ضرورة وضع شاشة عرض كبيرة بالمركز وجهازي كمبيوتر، مشيراً إلى ضرورة كتابة ثلاثة صفحات تعريفية على الأقل عن محافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة وأيضاً صفحة عن مسجد الميناء الكبير عند كتابة وطباعة اية كتب إسلامية داخل المركز .