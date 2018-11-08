محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف يتفقدان المركز الثقافى للغات بالغردقة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس المركز الثقافى للغات بمسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة، والذي يحمل اسم "مركز الثقافة الإسلامية لغات بالغردقة" للوقوف على آخر المستجدات بالمركز تمهيداً لافتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة .
وأكد محافظ البحر الأحمر أن فكرة إنشاء مركز ثقافي إسلامي بمختلف اللغات يهدف بيان سماحة الإسلام وكونه رحمة للعالمين وللإنسانية جمعاء وبيان أوجه العظمة والتسامح فى الحضارة والثقافة الإسلامية وترسيخ أسس السلام وفقه العيش المشترك بين البشر، دون إفراط أو تفريط .
كما شدد محافظ البحر الأحمر علي ضرورة تدشين مكتبة بالمركز الثقافي علي أن تكون دائمة ، بالإضافة إلي تخصيص مكان بالمركز لوضع المنشورات الثقافية الإسلامية باللغات المختلفة .
ومن جانبه قال وزير الأوقاف إن قرار إنشاء المركز الثقافي الاسلامي باللغات الأجنبية جاء لطبيعة محافظة البحر الأحمر السياحية وعلى وجه الخصوص مدينة الغردقة بطبيعتها الجميلة الخلابة المبدعة ، ونظرًا لكون مسجد الميناء بالغردقة واحدا من أهم المقاصد السياحية بها .
كما شدد وزير الأوقاف على ضرورة وضع شاشة عرض كبيرة بالمركز وجهازي كمبيوتر، مشيراً إلى ضرورة كتابة ثلاثة صفحات تعريفية على الأقل عن محافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة وأيضاً صفحة عن مسجد الميناء الكبير عند كتابة وطباعة اية كتب إسلامية داخل المركز .
واستكمل وزير الاوقاف جولته بمدينة الغردقة يرافقة محافظ البحر الأحمر حيث قاما بتفقد مسجد الدهار الكبير والأعمال الإنشائية التي تتم به .
وشدد محافظ البحر الأحمر خلال الجولة التفقدية داخل المسجد بضرورة تطوير المنطقة المحيطة به بالكامل ، برفع كفاءة الطرق وتركيب البلدورات ليشمل تطوير المنطقة بالكامل.
واضاف المحافظ أن مسجد الدهار الكبير يتم بناؤه بتصميم معمارى متميز يضاهى تصميم مسجد الميناء الشهير ليصبح تحفة معمارية جديدة تضاف لمدينة الغردقة والذى من المتوقع ان يصبح مزارا سياحيا هاما يتوافد اليه السائحين و تبلغ تكلفته ما يزيد عن 25 مليون جنيه .
من جانبه أشاد وزير الأوقاف بالجهد المبذول فى أعمال الإنشاءات بالمسجد، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم للمسجد لحين الانتهاء من الأعمال به، مضيفا أن هذا المسجد سوف يكون تحفة معمارية ومقصدا للسياحة الدينية بالمحافظة.
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