محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند أحمد عادل

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

زار اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، عزبة فنارة العمدة التابعة لمركز ومدينة فايد ، لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد حسن حميد الذي استشهد فى العملية الإرهابية الأخيرة بمدينة العريش بشمال سيناء .

ورافق المحافظ خلال تقديم واجب العزاء المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والرائد محمد عبد الله، نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة ومحمد عبد المنعم، نائب رئيس مركز ومدينة فايد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وفى حوا محافظ الإسماعيلية مع والدة وأسرة الشهيد أكد أن دم شهدائنا الأبرار لم ولن يضيع هباءً ،وأن ما تشهده سيناء من أحداث تنفيذ للعملية الشاملة سيناء 2018 التى ينفذها رجال القوات المسلحة والشرطة الأبطال لملاحقة كافة عناصر وأشكال الإرهاب الأسود، وما يرتكبه من أعمال إرهابية خسيسة ليس لها وطن ولا دين والتى، لن تزيدنا إلا أصرارًا على ملاحقة الإرهاب فى كل مكان حتى يتم القضاء عليه تماما واقتلاعه من جذوره لتظل مصر دائما وأبدًا واحة الأمن والأمان.