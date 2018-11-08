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محافظ أسيوط يلتقى وفد الوكالة الأمريكية للتعاون ومتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:40 م
محافظ أسيوط يلتقى وفد الوكالة الأمريكية للتعاون ومتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف جانب من اللقاء
أسيوط ضحا صالح
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التقى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ريبيكا لاتوراكا نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وتارا سيمبسون رئيس فريق عمل الصحة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمهندس عاطف عزت مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة لفحص سبل التعاون ومتابعة تقييم البرامج و المشروعات التى يتم تنفيذها بتمويل من المعونة الامريكية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات امام التنفيذ .

وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة .

وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة إقامة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة وتطبيقه على أساس علمى مما يساهم فى تطوير قطاع الشبكات ورفع كفاءة المشروعات والبرامج التى يتم تنفيذها بالمحافظة والتغلب على العقبات التى تظهر اثناء تنفيذ مشروعات الخدمات منوها الى تفعيل مبادرة ربط التعليم الفنى بشركات الخدمات والمناطق الصناعية بالمحافظة لإعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل فضلا عن ضرورة انشاء مركز لتدريب الطلاب للعمل فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة .

وعبرت ريبيكا لاتوراكا عن سعادتها بزيارة محافظة أسيوط وتفقد ومتابعة بعض المشروعات والبرامج التى تمولها الوكالة بالمحافظة والوقوف على الإنجازات التى حققتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والتوسع فى المشروعات التى تخدم المواطنين فى المناطق المحرومة والريفية مشيرة الى دراسة انشاء مركز معلومات لشبكة المرافق من خلال التنسيق بين الوكالة ووزارة التعاون الدولى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وأشار المهندس محمد صلاح إلى انه جارى انشاء مركز تدريب لإعداد كوادر للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة مكون من 4 قاعات تدريب وسيكون جاهز للعمل خلال 4 شهور بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية والذى سيتيح الفرصة لتدريب طلاب التعليم الفنى وطلاب الجامعات المصرية من خلال مجموعة متخصصة من المدربين .

 

 

 


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