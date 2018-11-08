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"لقاء الجمهورية" اللبنانى يستنكر عرقلة تشكيل الحكومة برئاسة الحريري

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:22 م
"لقاء الجمهورية" اللبنانى يستنكر عرقلة تشكيل الحكومة برئاسة الحريري الحريري
(أ ش أ)
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استنكر لقاء الجمهورية (تجمع سياسى برئاسة الرئيس اللبنانى السابق العماد ميشال سليمان) قيام بعض القوى السياسية فى لبنان، بالتعدى على الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى بما أدى إلى عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا فى نفس الوقت إلى "فك أسر الناس" من الصراع الحكومي.


وطالب المشاركون فى الاجتماع الدورى للقاء الجمهورية – اليوم – بعدم ربط مصالح المواطنين اللبنانيين، بحكومة محكومة بالعراقيل والتجاذبات والتصنيفات والصراعات غير المألوفة على الحصص الوزارية.


وأشار اللقاء إلى أنه كان ينبغى تقديم أفضل الشخصيات من أصحاب الاختصاص لتشكيل حكومة إنقاذ تحسن إدارة الأزمة، بعد أن دخل لبنان فى ما يشبه العزلة الاقتصادية، وهذا أخطر ما يمكن أن تمر فيه البلاد، فى حين يلوح شبح العقوبات الدولية على مجموعات لبنانية.
وأكد المشاركون فى الاجتماعى الدورى للقاء، ضرورة مزاولة جميع الوزراء عملهم اليومى وعدم انقطاعهم عن وزاراتهم، بمن فيهم رئيس حكومة تصريف الأعمال والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرين إلى أن الشعب اللبنانى لم يعد يقبل بـ "مسرحية اصطناع العراقيل" أمام تأليف الحكومة الجديدة، ووضع العقبات أمام الحريرى "تارة بالتذاكى وتارة أخرى بطرق ملتوية ومكشوفة".

 

 

 


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