لبنانية تعمل بالأمم المتحدة تنشر صور مشاركتها بمنتدى شباب العالم: فرصة مهمة

كتبت - هبة مكى

عبرت ملك صفا الناشطة اللبنانية التى تعمل بالأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، والمسئولة عن رعاية اللاجئين الفلسطينيين، عن سعادتها بمدينة شرم الشيخ، وبمؤتمر الشباب، وقالت إنه فرصة مهمة ومميزة لها، ونشرت صور لها أمس أثناء مغادرتها شرم الشيخ متجهة إلى لبنان مع مواطنها بلال نابلسى الذى كان أحد المشاركين أيضاً فى المؤتمر بعد اتهاء فعالياته أمس الأول.



ملك فى شرم الشيخ قبل مغادرتها

عقد منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية هذا العام، فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، بحضور ما يقرب من 5 آلاف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم، وكانت تدور رسالته حول التنوع وإحداث التغيير، برزت هذه الرسالة فى الإعلان الدعائى للمنتدى حيث ركز الإعلان على مخاطبة الشباب غير الأنانى الذى يحلم بتغيير إيجابى للواقع ومساعدة الغير والتفكير فى الآخرين وليس نفسه فقط.



ملك فى شرم الشيخ قبل مغادرتها

كما هدف المنتدى إلى التعريف بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية التى تسعى لتأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى وهى: "نحن أحفاد الفراعنة، حضارتنا الفرعونية ممزوجة بالفلسفة اليونانية الرومانية، أثرتنا الثقافة القبطية، عززتنا الطقوس الإسلامية، انتشار اللغة العربية أحدث ثورة فى أدبنا، نحتضن عادات البحر المتوسط ونقع فى قارة أفريقيا وننتمى إلى دول حوض النيل".