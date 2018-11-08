video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لبنانية تعمل بالأمم المتحدة تنشر صور مشاركتها بمنتدى شباب العالم: فرصة مهمة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:11 م
لبنانية تعمل بالأمم المتحدة تنشر صور مشاركتها بمنتدى شباب العالم: فرصة مهمة ملك اللبنانية قبل مغادرة شرم الشيخ إلى لبنان
كتبت - هبة مكى
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
 
عبرت ملك صفا الناشطة اللبنانية التى تعمل بالأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، والمسئولة عن رعاية اللاجئين الفلسطينيين، عن سعادتها بمدينة شرم الشيخ، وبمؤتمر الشباب، وقالت إنه فرصة مهمة ومميزة لها، ونشرت صور لها أمس أثناء مغادرتها شرم الشيخ متجهة إلى لبنان مع مواطنها بلال نابلسى الذى كان أحد المشاركين أيضاً فى المؤتمر بعد اتهاء فعالياته أمس الأول.
 
DrZgkLqXQAUtZwv
ملك فى شرم الشيخ قبل مغادرتها
 
عقد منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية هذا العام، فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، بحضور ما يقرب من 5 آلاف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم، وكانت تدور رسالته حول التنوع وإحداث التغيير، برزت هذه الرسالة فى الإعلان الدعائى للمنتدى حيث ركز الإعلان على مخاطبة الشباب غير الأنانى الذى يحلم بتغيير إيجابى للواقع ومساعدة الغير والتفكير فى الآخرين وليس نفسه فقط.
 
DrZgkLoXgAEiGY9
ملك فى شرم الشيخ قبل مغادرتها
 
كما هدف المنتدى إلى التعريف بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية التى تسعى لتأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى وهى: "نحن أحفاد الفراعنة، حضارتنا الفرعونية ممزوجة بالفلسفة اليونانية الرومانية، أثرتنا الثقافة القبطية، عززتنا الطقوس الإسلامية، انتشار اللغة العربية أحدث ثورة فى أدبنا، نحتضن عادات البحر المتوسط ونقع فى قارة أفريقيا وننتمى إلى دول حوض النيل".
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فنان كورى جنوبى شارك بمنتدى شباب العالم: "شكرا يا مصر يا أم الدنيا"

شاهد..خبير فى ريادة الأعمال: 180 ألفا طلبوا الحضور لمنتدى شباب العالم

كهرباء القناة: خطة توصيل التيار لمنتدى شباب العالم استغرقت أسبوع

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2018

منتدى الشباب العالمى

شرم الشيخ

مدينة شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

World Youth Forum

more of you

اخبار مصر

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اخبار منتدى شباب العالم 2018

جلسات شباب العالم 2018




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة