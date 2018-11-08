كل ما تريد معرفته عن قرار تخفيض رسوم الميناء والرسو 60% للسفن الأجنبية

كتبت- هبة حسام

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، القرار رقم 121 لعام 2018، والذى نص على تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد للسفن والعبارات القادمة لموانئ المنطقة الاقتصادية، خاصة ميناء شرق بورسعيد، أكبر موانئ المنطقة والبحر المتوسط بأكمله.

جاء فى القرار، والذى أعلنه الفريق مؤخراً، أنه وفقا لما هو مقرر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى مينائى شرق وغرب بورسعيد التابعين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصول نسبة التخفيض إلى 60% بحد أقصى.

بحسب نص القرار، والذى نشرته الصفحة الرسمية للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ننشر كل ما تريد معرفته عن القرار 121 لعام 2018 الخاص بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد للسفن الأجنبية القادمة لموانئ المنطقة الاقتصادية.

- القرار خاص بكل موانئ المنطقة الاقتصادية.

- صدر فى 18 أكتوبر الماضى، وبدأ تطبيقه منذ تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

- القرار يمنح تخفيضات للسفن حمولة أقل من 80 ألف طن بنسبة 30%.

- يمنح تخفيض 40% للسفن ذات حمولة أعلى من 80 ألف طن.

- السفن التى تتداول حاويات ترانزيت "شحن/ تفريغ"، والتى يزيد عددها عن 50 حاوية، تُمنح نسبة تخفيض "0.03 مضروبة فى عدد الحاويات" وبحد أقصى 60%.

- يمنح التخفيض الأفضل للسفن سواء على أساس الحمولة أو عدد الحاويات، ولكن لا يجوز فى جميع الأحوال الجمع بين التخفيضين.

- السفن حتى حمولة 200 حاوية تمنح تخفيض 20%.

- السفن ذات الألف حاوية "أقل من 80 ألف طن" تمنح تخفيض 30%.

- السفن ذات الـ 2000 حاوية "أعلى من 80 ألف طن" تمنح تخفيض 40%.

- السفن ذات 3000 حاوية تمنح تخفيض 50%.

- السفن ذات 4000 حاوية فيما أكثر تمنح تخفيض 60%.

- كل نسب التخفيض المذكورة وفقا لعدد الحاويات هى نسب استرشادية.

-الأساس فى احتساب التخفيض تلك المعادلة: "حاصل ضرب 0.03 × عدد الحاويات بالسفينة".

- يتم احتساب التخفيض طبقاً للعدد الفعلى للحاويات المتداولة بداية من الحد الأدنى "50 حاوية ترانزيت" على السفينة فى الرحلة الواحدة "شحن / تفريغ"، وبحد أقصى 60%.

- تتم المحاسبة لاستخدام "القاطارت، لنش الرباط" عن كل ساعة.

- تحسب الساعات ابتداء من وقت تواجد "القاطرة، لنش الرباط"، إلى جانب السفينة، حتى الانتهاء من مناورتها وترك السفينة.

- يحسب كسر الساعة ساعة.