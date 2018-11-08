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قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 6 ساعات غدا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:12 م
قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 6 ساعات غدا مياه شرب - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة الثانية عشرة مساء غد الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح السبت، لتنفيذ أعمال ربط مرحلة التوسعات للخزان الأرضى الجديد بمحطة مياه أطفيح.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى الالتزام بالمدة المحدده وتدبير سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع .

 

 


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المياه

الجيزة

انقطاع المياه

اطفيح




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