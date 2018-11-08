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فيديو.. قصة نجاح "وسام" فى إنشاء متجر لبيع الأقمشة بالبحيرة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:35 م
فيديو.. قصة نجاح "وسام" فى إنشاء متجر لبيع الأقمشة بالبحيرة وسام صاحبة مشروع إنشاء متجر لبيع الأقمشة بالبحيرة
كتب إسلام سعيد
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يعرض "دوت مصر" قصة نجاح فتاة تدعى وسام  من محافظة البحيرة فى إنشاء متجر لبيع الأقمشة، بعد أن كان لديها محل صغير جدا.
 
 
حكاية نجاح وسام تكشف مثابرتها واعتماد على نفسها لتثبت أن لديها القدرة على المنافسة فى السوق، كل هذا لم يكن من فراغ لكن عقب دعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها ودعمه ماليا وفنيا وتسويقيا لها.
 
وتقول وسام، إن مشروع " هى" بدأ صغيرا بقطعتين "لفتين" قماش وحاليا المكان أصبح كبير بعد دعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها ماليا، مضيفا" أصبح لدى زبائن لشراء الأقمشة وأنافس جيد وتوسع بإنشاء مخزن كبير وأرفف كبيرة وجهاز المشروعات دعمنى للتوسع" 
 
وأوضحت أنها تسعى خلال الفترة المقبلة لفتح محل جديد بعد الحصول على دعم اخر من جهاز المشروعات، لافتة إلى أن جهاز المشروعات عرض عليها فى أكثر من مرة دعمها ماليا لعمل مزيد من التوسعات.
 
ويساهم جهاز المشروعات يساهم فى عمليات تسويق المنتجات للمشروعات، وكذلك يقدم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع.

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جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محافظة البحيرة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة




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