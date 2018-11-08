video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غلق جزئى لشارع الجيزة المتقاطع مع شارع الطحاوية غداً

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:15 م
غلق جزئى لشارع الجيزة المتقاطع مع شارع الطحاوية غداً نفق النهضة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تعلن محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء غلق جزئى لشارع الجيزة وتقاطعه مع شارع الطحاوية بدءاً من يوم الجمعة الموافق 9/11/2018 فى تمام الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً، ويوم السبت الموافق 10/11/2018 من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً، لنقل مسار بعض خطوط المياه المتعارضة مع الأعمال التى تتم بنفق النهضة .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت بعض التحويلات المرورية لمساعدة قائدى المركبات مستخدمى هذه الطرق وتغيير الحركة المرورية إلى محاور بديلة لتصبح على النحو التالى :

- القادم من نفق الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة

- يتم غلق الطريق على مرحلتين وعدم البدء فى المرحلة الثانية إلا عقب الانتهاء من المرحلة الأولى .

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية المرورية بنطاق التحويلة بالكامل ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات بالتعديلات الجديدة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غلق شارعى الجيزة والطحاوية لمده 48 ساعة بسبب نفق النهضة

نفق النهضة

غلق جزئى

شارع الجيزة

شارع الطحاوية




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة