غلق جزئى لشارع الجيزة المتقاطع مع شارع الطحاوية غداً

كتب سيد الخلفاوى

تعلن محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء غلق جزئى لشارع الجيزة وتقاطعه مع شارع الطحاوية بدءاً من يوم الجمعة الموافق 9/11/2018 فى تمام الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً، ويوم السبت الموافق 10/11/2018 من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً، لنقل مسار بعض خطوط المياه المتعارضة مع الأعمال التى تتم بنفق النهضة .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت بعض التحويلات المرورية لمساعدة قائدى المركبات مستخدمى هذه الطرق وتغيير الحركة المرورية إلى محاور بديلة لتصبح على النحو التالى :

- القادم من نفق الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة

- يتم غلق الطريق على مرحلتين وعدم البدء فى المرحلة الثانية إلا عقب الانتهاء من المرحلة الأولى .

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية المرورية بنطاق التحويلة بالكامل ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات بالتعديلات الجديدة .