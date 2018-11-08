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غدًا.. إنطلاق مهرجان رياضى بالإسكندرية لدعم مبادرة "100 مليون صحة"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:50 م
غدًا.. إنطلاق مهرجان رياضى بالإسكندرية لدعم مبادرة "100 مليون صحة" الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية إنه سيتم غدا إطلاق المهرجان الرياضي للجري والمشي والدرجات لجميع أبناء الإسكندرية تحت شعار " إجري لصحتك " في تمام الساعة السابعة صباحا، من موقف سبورتنج أمام فندق نوبل وحتي مكتبة الإسكندرية، وذلك في ضوء دعم المبادرة الرئاسية "١٠٠  مليون صحة" التي تساهم في القضاء على فيرس سي. وأشار إلي أنه خلال المهرجان سيتم تواجد عدة عيادات متنقلة تابعة لمبادرة "١٠٠  مليون صحة" للكشف والمسح الشامل علي المشاركين في المهرجان، موجها المشاركين بضرورة إحضار الرقم القومي لهم لإجراء الفحوصات. 
 
علي الصعيد ذاته، كشفت محافظة الإسكندرية أن ٤٥٧١٠ مواطن ترددوا أمس الأربعاء ٧ نوفمبر على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون صحة " للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وذلك علي مستوي المحافظة. حيث بلغ عدد المترددين في المنتزة ١٠٢٤٣ مواطن، وعدد المترددين في شرق ١١٥٥٥ مواطن، وعدد المترددين في وسط ٥٤٢٩ مواطن، وعدد المترددين في الجمرك ٢٦٨٩ مواطن، وعدد المترددين في غرب ٥١٥٣ مواطن، وعدد المترددين في العجمي ٥٠٩٧ مواطن، وعدد المترددين في العامرية ٣٧٨٢ مواطن، وعدد المترددين في مركز ومدينة برج العرب ١٧٦٢ مواطن.
 
يذكر أن العمل بالمبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون صحة " مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية. ويشارك بالمبادرة ٤٠٠ نقطة ثابتة و ١٨ وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.
 
 
 
 
 
 
 

 


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