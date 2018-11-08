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عبور 259 سفينة قناة السويس بحمولة 19.3 مليون طن خلال 6 أيام

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:00 ص
عبور 259 سفينة قناة السويس بحمولة 19.3 مليون طن خلال 6 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية، من الجمعة وحتى أمس الأربعاء، عبور 259 سفينة بحمولة 19.3 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس، 57 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت، 47 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الأحد قناة السويس 55 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن.

 

فيما عبرت يوم الاثنين 44 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت قناة السويس يوم الثلاثاء 37 سفينة بحمولة 2.4 مليون طن، فيما عبرت أمس الأربعاء 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام الماضية إلى 259 سفينة بحمولة 19.3 مليون طن.


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