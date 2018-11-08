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الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:58 م
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ضبط 5006 هارب من أحكام وتحصيل 229631 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:44 م
ضبط 5006 هارب من أحكام وتحصيل 229631 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية حبس -ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 5006 هاربين من أحكام، منهم 3413 حكم فى جنح الغرامات، و1340 حكم فى جنح الحبس الجزئى و164 حكم مستأنف، و79 حكم فى مخالفات، وضبط 10 محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 229631 الف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينة المحكمه وتولت النيابة العامه التحقيق.

 


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