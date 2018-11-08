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ضبط 23 تذكرة استروكس بحوزة لص أثناء عرضه على قاضى المعارضات

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:57 م
ضبط 23 تذكرة استروكس بحوزة لص أثناء عرضه على قاضى المعارضات مخدر الاستروكس-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس متهم في قضية سرقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب العثور بحوزته على 23 تذكرة استروكس أثناء عرضه على المحكمة لنظر تجديد حبسه. 
 
وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير فني بها. 
 
وأثناء مرور الأمين محمد البنا من مباحث محكمة جنوب القاهرة، اشتبه في تصرفات وأفعال احد المتهمين، القادمين من حجز قسم شرطة المقطم، وبصحبته قوة ترحيلات القسم، لعرضه على قاضي المعارضات لنظر تجديد حبسه في قضية سرقة، وعقب تفتيشه احترازيا، عثر بحوزته على 23 تذكرة استروكس. 
 
علي الفور تحرر محضر بالواقعة، و بإخطار رئيس مباحث المحكمة، أمر بعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
 
 

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